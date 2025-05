Pharrell Williams verrät: Die Met Gala 2025 feiert die schwarze Kultur

Er fährt fort: «Wir sehen es in allen verschiedenen Formen, oder? Von Autoren, Architekten, Künstlern, Akademikern bis hin zu Sportlern – alle haben ein Wort. Aber ja, genau darum geht es in dieser Nacht. Es ist wie das Beste vom Besten». Das diesjährige Motto der Met Gala lautet daher «Superfine: Tailoring Black Style», inspiriert von Monica L. Millers Buch «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity». Und wie der Titel der neuen Ausstellung des Costume Institutes, die den schwarzen Dandy im Wandel der Geschichte feiert und die Bedeutung von Mode als Ausdrucksmittel Schwarzer Identität beleuchtet.