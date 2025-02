Phil Collins: «Ich bin sehr krank geworden»

Collins' Sohn Nic (23), der in die Fussstapfen seines Vaters getreten ist und Schlagzeug spielt, spricht in dem Dokumentarfilm ebenfalls über die Gesundheit seines Vaters. «Musiker, Leute in Bands im Allgemeinen, hatten diesen Gedanken, dass sie unbesiegbar sind», so der 23–Jährige. «Ich glaube, das ist es, was meinen Vater betrifft, dieses Gefühl, dass man als Schlagzeuger unbesiegbar ist, dass man tut, was man tut. Aber man weiss nicht, dass es auf lange Sicht seinen Tribut fordert.»