Phil Collins wird 75: So geht es der kranken Musiklegende

Auf neue Musik des Ausnahmemusikers, der 1951 in London zur Welt kam, müssen seine jungen Fans und seine Anhänger der ersten Stunde aber wohl vorerst verzichten. Phil Collins hat seit Jahren gesundheitliche Probleme. Im Juli sah er sich sogar gezwungen, Gerüchte zu dementieren, wonach er angeblich in einem Hospiz behandelt werde. Ein Sprecher des Sängers bestätigte laut «People»–Magazin, dass Collins im Krankenhaus war. Der Musiker sei jedoch nicht unheilbar krank und Gerüchte über einen Aufenthalt in einem Hospiz seien «völlig falsch». Er erhole sich lediglich von einer Knieoperation, hiess es.