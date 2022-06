Philipp Dittberner: Der «Wolke 4»-Sänger startet wieder durch

Philipp Dittberners Zeit in einer Metal-Band war «wild»

Heute ist Philipp Dittberner für seine gefühlvollen Deutsch-Pop-Songs bekannt, doch er kann auch anders - zumindest früher einmal. Denn - kaum zu glauben - in seinem Leben gab es einmal eine «wilde Zeit» in einer Metal-Band, wie der Sänger erzählt. «Ich kam mit 16 Jahren in eine Band namens Inventive Suicide, später hiessen wir dann Out of my Element», sagt Dittberner. «Ich war eigentlich zu jung, konnte ja noch nicht mal den Band-Bus fahren. Da ich aber so gut E-Gitarre spielen konnte, durfte ich bleiben.»