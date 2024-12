Philippe und Mathilde von Belgien feiern Silberhochzeit

Von Mathilde weiss man, dass sie als junge Frau durch die Welt gezogen ist. «Mit Freunden, den Rucksack auf dem Rücken, durchwanderte sie Gebiete in Asien, Lateinamerika und dem Vorderen Orient», heisst es in einer Biografie des Königspalasts. In den 90er–Jahren hatte sie als ausgebildete Logopädin eine eigene Praxis in Brüssel, studierte daneben an der katholischen Universität Psychologie mit Abschluss 2002.