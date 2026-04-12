Phoebe Dynevor spricht über «Bridgerton»-Abwesenheit

Seit dem riesigen Erfolg der ersten Staffel von «Bridgerton» fragen sich Fans weltweit, warum Daphne, die einstige Hauptfigur der Serie, immer seltener auf den Bildschirmen zu sehen ist. Während sie in der zweiten Staffel noch einige Auftritte hatte, fehlte von Phoebe Dynevor (30) in der dritten und nun auch in der vierten Staffel jede Spur. In einem Interview mit «Collider» gab die Schauspielerin nun überraschende Einblicke in ihre Situation und ihre Zukunftspläne.