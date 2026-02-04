Photocall ohne BH: Margot Robbie stiehlt allen die Show

«Wuthering Heights» basiert laut «Variety» auf dem gleichnamigen Roman von Emily Brontë aus dem Jahr 1847. In der freien Adaption spielt Robbie die wohlhabende Cathy, eine Dame der gehobenen Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Elordi verkörpert Heathcliff, einen gesellschaftlichen Aussenseiter, der nach Wuthering Heights zurückkehrt, um für die Liebe seines Lebens zu kämpfen – nachdem Cathy ihr Herz einem anderen versprochen hat.