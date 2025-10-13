Pia Tillmann: Ehemann wurde offenbar betäubt und ausgeraubt

Wie Tillmann in dem Videoclip erklärt, war ihr Mann übers Wochenende bei seiner Familie in Münster und unter anderem mit seiner besten Freundin zum Essen verabredet gewesen. Die beiden genossen gemeinsame Stunden und tranken dabei einige Biere – jedoch keineswegs übermässig, wie die «Sommerhaus»–Kandidatin betont. Nach dem Dinner brachte Zico seine Freundin noch zum Taxi. Doch ab diesem Moment herrscht komplettes Blackout.