Pierce Brosnan angeklagt: Verstoss gegen Yellowstone-Nationalparkregeln

Wegen Dreharbeiten mit Veronica Ferres in Wyoming

Brosnan war im Oktober in Wyoming, um den Western «Unholy Trinity» zu drehen – in dem Veronica Ferres (58) übrigens seine Frau spielt. Der Film wurde hauptsächlich auf der Yellowstone Film Ranch in Paradise Valley gedreht. Darin geht es um einen Sohn in den 1870er Jahren, der seinen Vater rächen soll. Unter der Regie von Richard Gray (43) spielen neben Brosnan Brandon Lessard und Samuel L. Jackson (75) die Hauptrollen.