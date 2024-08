Für immer ihr Bond

Pierce Brosnan gab Halle Berry den Glauben an die Männer zurück

Die Dreharbeiten zum 007–Film «Stirb an einem anderen Tag» mit Pierce Brosnan sind Halle Berry noch immer gut in Erinnerung. Brosnan sei der Gentleman schlechthin und für immer ihr Bond, schwärmt die Schauspielerin in einem neuen Interview.