Pierce Brosnan mit Sohn und Enkelin: Drei Generationen purer Style

Darum geht es in «The Thursday Murder Club»

Die Krimikomödie «The Thursday Murder Club» basiert auf dem gleichnamigen Roman von Richard Osman (54), der hierzulande 2020 unter dem Titel «Der Donnerstagsmordclub» erschienen ist. Gemeinsam mit Ben Kingsley (81), Celia Imrie (73) und Helen Mirren (80), mit der Brosnan erst vor Kurzem in der Serie «MobLand» für Furore sorgte, bildet er in dem Streifen ein in die Jahre gekommenes Quartett an Hobby–Detektiven. Die vier treffen sich immer donnerstags zum spielerischen Lösen von Fällen – bis sie schliesslich in einen tatsächlichen Mord in ihrer Umgebung verwickelt werden.