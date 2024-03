Pierce Brosnan über Gerüchte um neuen Bond: Er «hat das Zeug dazu»

Für Pierce Brosnan (70) ist Aaron Taylor–Johnson (33) eine gute Wahl als neuer 007–Darsteller. In der «Ray D'Arcy Show» von RTÉ Radio 1 wurde der Schauspieler, der selbst zwischen 1995 und 2002 in vier Filmen James Bond verkörperte, gefragt, was er von den Gerüchten halte, dass Taylor–Johnson der nächste Bond sein könnte.