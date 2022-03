Pietro Lombardi als Teilnehmer bei «Kampf der Realitystars»?

Die 34-Jährige würde den Sänger «super gerne» in dem Format sehen, erzählt sie in einem Video auf der Website von RTL. Sie habe sich letztens mit Lombardi getroffen und die beiden hätten «so viel Spass miteinander» gehabt. Er sei für sie «wirklich so der Reality-Star. Ich meine, der ist viel mehr, aber er ist einfach wirklich lustig.» Alternativ könne der 29-Jährige auch nur vorbeischauen, um zu singen.