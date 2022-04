Pietro Lombardi fällt auf fiesen Aprilscherz von Sarah Engels herein

«Wir haben da noch was zu klären», schrieb Sarah Engels an Pietro Lombardi gewandt in ihrer Instagram-Story. Dazu postete sie einen Screenshot eines Chatverlaufs zwischen ihr und ihrem Exmann. Ein Foto zeigt einen 500-Euro-Schein im Schulmäppchen des gemeinsamen Sohnes Alessio. «Was hast du dir denn da bitte bei gedacht? Kann doch nicht dein Ernst sein», ist in Engels' Nachrichten an Lombardi zu lesen.