Pietro Lombardi feiert Geburt von Sohn Amelio mit neuem Tattoo

Eine Erinnerung «für immer»

«Alle Kids bekommen den gleichen Platz», schreibt er in einer Instagram–Story und verweist auf einen geposteten Clip, der ein neues Kunstwerk auf seiner Haut zeigt. «Alessio, Leano & jetzt Amelio. Für immer», kommentierte er das Video, das einen Blick auf sein neues Tattoo mit einem «Amelio»–Schriftzug samt Geburtsdatum gewährt. Seine Söhne Alessio, er stammt aus der Ehe mit Sarah Engels (31) und wurde am 19. Juni 2015 geboren, und Sohn Leano, er erblickte am 8. Januar 2023 das Licht der Welt, liess der Sänger bereits zuvor als Tattoos auf seinem Arm verewigen. Den neuen Post kommentierte Laura Maria Rypa mit einem Herzchen–Emoji.