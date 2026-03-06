Pietro Lombardi gesteht: «Ich liebe Laura noch»

In einem Punkt ist er sich jedoch sicher: Der ehemalige «DSDS»–Sieger will derzeit keine anderen Frauen kennenlernen. «Am Ende des Tages habe ich kein Interesse daran, neue Frauen zu daten, weil da ist schon noch eine Frau im Kopf», sagte er im Interview. Zwischen ihm und Rypa sei alles super, betonte er zudem. «Wir sind glücklich und respektieren uns.» Das sei auch für die Kinder gut.