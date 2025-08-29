Pietro Lombardi liefert Song für «Love Island VIP»

Pietro Lombardi (33) liefert für die neue Staffel der Datingshow «Love Island VIP» den Kampagnensong. «Fuego» hat der Sänger extra für die Sendung komponiert, wie RTLzwei in einer Pressemitteilung erklärt. Der Song ist ab dem 5. September im Handel erhältlich, die neue Staffel der TV–Show startet am 11. September 2025. Pietro Lombardi, der seit Mitte August von Partnerin Laura Maria Rypa (29) getrennt ist, wird die Teilnehmenden der Show ausserdem persönlich besuchen.