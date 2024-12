Pietro Lombardi macht seiner Verlobten öffentliche Liebeserklärung

Nun spricht Lombardi seiner Verlobten Mut zu: «Lass uns alle negativen Stimmen hinter uns lassen und uns auf das konzentrierten, was zählt, unsere Familie, unsere Träume und die Menschen, die wissen, wie und wer wir wirklich sind.» Unter dem Post schliessen sich zahlreiche Followerinnen und Follower den Glückwünschen an Laura Maria Rypa an und nehmen das Paar in Schutz.