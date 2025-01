Pietro Lombardi musste nach Allergie-Schock ins Krankenhaus

Nach dem Dreh meldete sich Pietro Lombardi am Freitag dann noch einmal bei seinen Fans. «Ihr seht immer noch in meinem Gesicht: Kratzer von gestern und ein bisschen geschwollen, aber die Tabletten haben bisschen was gebracht», gab sich der 32–Jährige tapfer. Er wolle jetzt noch die letzten zwei Tage mit seiner Familie geniessen, bevor dann seine Tour starte. «Ich habe richtig Bock und bin motiviert.» Laut seiner Website tritt Lombardi unter anderem am 5. Februar in Berlin, am 6. Februar in Stuttgart und am 10. Februar in Hamburg auf.