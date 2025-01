Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa nennen den Grund für ihren Streit

«Es ist nichts Handgreifliches passiert» – mit diesen klaren Worten räumte Laura Maria Rypa (29) bei einem Live–Event am Samstag in Chemnitz mit den Gerüchten auf, die seit Wochen für Schlagzeilen sorgen. Anfang Oktober war es in der Villa des Paares zu einem Polizeieinsatz gekommen, in dessen Folge die damals frischgebackene Zweifachmama mit ihrem acht Wochen alten Baby sogar ins Krankenhaus musste.