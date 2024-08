Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind wieder Eltern geworden

«Wann kommt mein Sohn denn endlich?», fragte sich Pietro Lombardi (32) noch am Dienstag in einer Instagram–Story. Drei Tage später ist es nun so weit: Der Sänger und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) sind wieder Eltern geworden. Die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Sohnes teilte das Paar am Freitag auf Instagram mit.