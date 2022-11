Pietro Lombardi und Laura Maria: So romantisch war der Antrag

Pietro Lombardi: «Ich liebe euch»

Er steht in dem Video vor einer Wand, die von oben bis unten ebenso mit Rosen bedeckt ist. Hinter ihm leuchtet bereits ein grosser «Will you marry me?»-Schriftzug (zu Deutsch: «Möchtest du mich heiraten?»), als seine Partnerin auf ihn zuläuft. Nach Küsschen und einer Umarmung geht der Sänger ganz klassisch auf ein Knie. Offenbar voller Freude nimmt Laura Maria den Antrag an. Sie scheint sich auch ein paar Freudentränchen wegzuwischen.