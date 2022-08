Pietro Lombardi und seine Laura Maria werden zum ersten Mal Eltern

Die Influencerin sitzt dabei auf dem Schoss ihres Liebsten und umarmt ihn strahlend, während er sie auf die Wange küsst. Dabei hält Laura Maria einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera, der Sänger hingegen kleine, weisse Schühchen. «Wenn aus Liebe Leben wird... Baby Lombardi ist unterwegs... Nach vielen turbulenten Zeiten folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben», schreiben sie in ihrem Post. Das Paar freue sich darüber, sein «Glück» mit der Öffentlichkeit zu teilen.