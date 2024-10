Pietro Lombardi und seine Laura: «War wirklich so ein krasser Streit»

Offenbar hatte Rypa zu diesem Zeitpunkt mit ihren Nerven zu kämpfen. Erst kurz zuvor hatte sie das zweite gemeinsame Baby des Paares zur Welt gebracht. Sie berichtet, dass die beiden «ein Schreikind» hätten: «Aus einer Kleinigkeit kommt das Fass zum Überlaufen. Aber es ist plötzlich einfach so eskaliert, und ich wusste einfach nicht mehr weiter, was ich machen soll. Ich war einfach so überfordert mit der Situation, und dann habe ich die Polizei gerufen.»