Pietro Lombardi veröffentlicht Turtel-Video mit seiner Laura Maria

Pietro Lombardi (30) geniesst sein erneutes Liebesglück mit Influencerin Laura Maria Rypa (26). Bei Instagram hat er nun ein Video des Paares mit seinen Fans geteilt, das bereits vor einem halben Jahr entstanden ist. «Unseren Urlaub vor sechs Monaten konnte ich nie mit euch teilen, jetzt schon», erklärt Lombardi dazu in einer Instagram-Story. Zu dem Clip, in dem die beiden dick eingepackt einen sonnigen Tag im Schnee verbringen und sich am Ende küssend in den Armen liegen, schreibt der Sänger: «Egal was andere sagen, egal wie kompliziert es manchmal sein kann. Ich bin froh, dich an meiner Seite zu haben.»