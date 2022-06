Pietro Lombardi wird 30 : «Alles kommt zur richtigen Zeit»

Pietro Lombardi schwimmt auf der Erfolgswelle. Am 9. Juni feiert der Sänger und «DSDS»-Sieger von 2011 seinen 30. Geburtstag. «Ich werde den Tag mit meinen Liebsten verbringen und einfach nur Spass haben», erzählt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Für sein neues Lebensjahr wünsche Lombardi sich «Gesundheit, schöne Momente mit meinem Sohn und Spass». Das sei «das, was zählt».