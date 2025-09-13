Pilzsaison: Welche Arten Anfänger gut erkennen können

Mit dem Spätsommer und Herbst beginnt die Hochsaison für Pilzfreunde. Wälder und Wiesen locken jetzt mit einer Vielzahl an Speisepilzen – doch gerade für Einsteiger ist Vorsicht geboten. Viele essbare Arten haben giftige Doppelgänger, und nur wer sich sicher ist, sollte Pilze sammeln und essen. Einige Arten gelten jedoch als vergleichsweise leicht zu bestimmen und sind daher besonders für Anfänger geeignet.