Pinar Atalay: Friedrich Merz wird erster Gast ihrer neuen Talkshow

«Ich habe Bundeskanzler Merz am Tag seiner historischen Wahl im vergangenen Mai im Kanzleramt ausführlich interviewt. Nun kommt er in mein neues Studio», so Pinar Atalay, die bis vor kurzem «RTL Direkt» moderierte und auch zum Moderationsteam von «RTL Aktuell» gehört. «Es gibt genau fünf Monate später viele Themen, die die Menschen in Deutschland bewegen.» Die preisgekrönte Journalistin freue sich, den Kanzler zu begrüssen und sei «gespannt auf das Gespräch in anhaltend schwierigen Zeiten.»