Pinar Atalay: Friedrich Merz wird erster Gast ihrer neuen Talkshow

Für die erste Ausgabe ihrer neuen Talksendung auf ntv erwartet Pinar Atalay (47) einen hochkarätigen Gast: Die Journalistin und Moderatorin begrüsst Bundeskanzler Friedrich Merz (69) zum persönlichen Gespräch, wie der Sender mitteilte
«Ich habe Bundeskanzler Merz am Tag seiner historischen Wahl im vergangenen Mai im Kanzleramt ausführlich interviewt. Nun kommt er in mein neues Studio», so Pinar Atalay, die bis vor kurzem «RTL Direkt» moderierte und auch zum Moderationsteam von «RTL Aktuell» gehört. «Es gibt genau fünf Monate später viele Themen, die die Menschen in Deutschland bewegen.» Die preisgekrönte Journalistin freue sich, den Kanzler zu begrüssen und sei «gespannt auf das Gespräch in anhaltend schwierigen Zeiten.»
«Persönliche, mutige und tiefgehende Gespräche»
Die erste Sendung «Pinar Atalay» mit Bundeskanzler Merz läuft am Montag, 6. Oktober, um 20:15 Uhr auf ntv. In der neuen Talksendung führt die Journalistin laut Mitteilung «persönliche, mutige und tiefgehende Gespräche mit herausragenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft».
Der rund 40–minütige Talk soll Raum für «politisch spannende, menschlich bewegende und gesellschaftlich relevante Geschichten» bieten. Die Sendung läuft alle zwei Wochen im Wechsel mit «Blome & Pfeffer – Der ntv Hauptstadt–Talk» jeweils montags um 20:15 Uhr im TV und wird über alle relevanten Plattformen und Kanäle von ntv und auf RTL+ verbreitet.
Moderatorin Pinar Atalay ist seit 2021 bei der Sendergruppe RTL. Zuvor arbeitete die Journalistin viele Jahre für die ARD. In diesem Jahr wurde sie mit dem Horizont–Award als «Medienfrau des Jahres» geehrt.