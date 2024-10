Pinguinküken als TikTok-Star: Olivia Rodrigo trifft «Pesto»

In einem Clip hielt Rodrigo die Begegnung fest. Mit Schutzbrille und warmen Outfit bewunderte sie den Pinguin aus nächster Nähe. «Danke für den Besuch, Olivia», kommentierte das Aquarium das Video. «Pesto fand es toll, einen weiteren Superfan zu treffen. Viel Glück für die restlichen Shows in Melbourne!» In einem zweiten Clip winkt Rodrigo begeistert in die Kamera, während sich Pesto von den Aufnahmen nicht aus der Ruhe bringen lässt.