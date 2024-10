Pink Floyd verkaufen Musikkatalog für 400 Millionen Dollar

Viele Musiker verkaufen ihre Musik

In den vergangenen Jahren haben auch andere prominente Bands und Künstler wie Bruce Springsteen (75), Bob Dylan (83) oder die Red Hot Chilli Peppers ihre Musikkataloge an verschiedene Musiklabels verkauft. Zuletzt wurde berichtet, dass Sony in Gesprächen sei, sich auch den Katalog der britischen Rockband Queen zu sichern. Wie «Variety» unter Berufung auf Insider berichtete, könnten für den Musikkatalog der Kultgruppe, der grosse Welthits wie «We Are The Champions» oder «We Will Rock You» beinhaltet, offenbar umgerechnet über eine Milliarden Euro fliessen.