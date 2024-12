Pink gratuliert ihrem Sohn liebevoll zum achten Geburtstag

Pink gratuliert ihrem Sohn emotional zum Geburtstag

Im weiteren Post zählt die 45–Jährige auf, welche alltäglichen Angewohnheiten sie sehr an ihrem jüngsten Kind schätzt. «Er liebt es, wenn man ihm vorliest, sagt mir mehrmals am Tag ohne Grund, dass er mich liebt, sagt immer ‹Danke› und ‹Entschuldigung›. Er liebt es in der Küche zu helfen und fragt mich, ob ich gut geschlafen habe.»