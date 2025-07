«Pink Panther» kehrt zurück: Eddie Murphy wird zu Inspektor Clouseau

Eddie Murphy (64) tritt in die Fussstapfen der britischen Komikerlegende Peter Sellers (1925–1980). Der «Beverly Hills Cop»–Star wird in einem Reboot der «Pink Panther»–Filme in die Rolle des tollpatschigen Inspektor Clouseau schlüpfen. Das verriet Murphy in der US–amerikanischen Frühstücksfernsehsendung «Today». Schon seit 2023 kursierten in Hollywood Gerüchte über sein mögliches Engagement als Clouseau.