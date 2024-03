Pink räumt ab: Nationalelf beschert RTL Top-Quote

Nicht nur heiss auf weiss

Sie können es nicht nur in Blütenweiss: Seit gestern gehören auch Siege in Pink zur deutschen Fussball–Historie. Die nationale Tor–Premiere für Verteidiger Maximilian Mittelstädt (27) und der späte Schulter–Treffer von Mittelstürmer Niclas Füllkrug (31) sicherten den Sieg gegen die Oranje–Elf. Wie heiss die Fans auch auf ihre Helden in Pink sind, zeigen die beeindruckenden Zahlen: Schon in der ersten Halbzeit waren 10,26 Millionen am Bildschirm dabei. In der zweiten Halbzeit schalteten sogar bis zu 11,33 Millionen ein. Dem übertragenden Sender RTL bescherte Deutschlands Sieg im Farbduell ganz nebenbei eine höhere Quote als die ZDF–Übertragung drei Tage zuvor gegen Frankreich. Diese sahen etwas mehr als 10 Millionen. RTL kam gestern beim Gesamtpublikum auf 36,2 sowie 46,3 Prozent Marktanteil.