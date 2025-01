Pink und Carey Hart: Ehrliche Worte zum 19. Hochzeitstag

Zu einem innigen Foto vor einem verschneiten Wald mit Skibrillen auf dem Kopf verfasst sie emotionale Worte an den Vater ihrer zwei Kinder, Tochter Willow (13) und Sohn Jameson (8): «Vor 19 Jahren haben wir beide an einem Strand in Costa Rica eine Chance ergriffen, von der wir nicht wussten, ob wir überhaupt an sie glauben würden. Ich bin so froh, dass wir es getan haben.»