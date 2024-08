Pink und Tochter Willow Sage singen gegen Trump-Politik

Anklage an Trumps Politik

Der 2017 erschienene Song gilt als Anklage an Trumps Politik, die die Rechte von Minderheiten wie Einwanderern und Homosexuellen in Amerika eingeschränkt und mit Versprechen gebrochen hat. Unter anderem heisst es darin: «Und was ist mit uns? Was ist mit all den Malen, als du sagtest, du hättest die Antworten? Und was ist mit uns? Was ist mit all den zerbrochenen Happy–Ends? Oh, was ist mit uns? Was ist mit all den Plänen, die in einer Katastrophe endeten?»