Pink und Weiss: Letizia von Spanien strahlt in modernem Frühlings-Look

Dass Königin Letizia von Spanien (50) ein Händchen für Mode besitzt, hat sie schon zahlreiche Male bewiesen. Vor allem in Sachen Frühlingsmode kann man sich bei der Ehefrau von König Felipe VI. (55) Inspiration holen, so etwa bei ihrem jüngsten Auftritt in Madrid. In der spanischen Hauptstadt besuchte die Königin am Donnerstag (20. April) eine militärische Abschlusszeremonie und war dabei zwischen khakifarbenen Militäruniformen der strahlende Hingucker.