Pirelli-Kalender 2025: «Bridgerton»-Star Simone Ashley zieht blank

In London wurde am 12. November der berühmte «The Cal» des Reifenherstellers Pirelli präsentiert. Der 51. Pirelli–Kalender trägt den Namen «Refresh and Reveal», also «Auffrischen und Enthüllen». Passend zum doppelten Titel hat der Fotograf Ethan James Green (34) von seinen zwölf Models jeweils zwei Fotos aufgenommen, eins in Farbe und eins in Schwarz–Weiss. Unter den abgelichteten Promis sticht die britische Schauspielerin Simone Ashley (29), bekannt aus der Netflix–Serie «Bridgerton», besonders hervor.