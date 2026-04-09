Piroggen mit Kohl-Pilz-Füllung

Diese hausgemachten Piroggen sind ein wunderbares Beispiel für die herzhafte, bodenständige Küche Osteuropas – einfach in den Zutaten, aber reich an Geschmack. Der Teig umhüllt eine aromatische Füllung aus Weisskohl und Pilzen, die durch Zwiebeln, Knoblauch und feine Gewürze eine angenehm würzige Tiefe erhält. Ob klassisch gekocht oder zusätzlich in Butter goldbraun gebraten: Dieses Gericht verbindet Tradition mit Genuss.
Zutaten (4 Personen)
Für den Teig:
400 g Mehl (Type 405)
1 Ei (Zimmertemperatur)
200 ml lauwarmes Wasser
1 TL Salz
1 EL neutrales Öl
Für die Füllung:
400 g Weisskohl
200 g gemischte Pilze (Champignons, Steinpilze, Waldpilze)
1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen
2 EL Butter
1 EL Olivenöl
1 TL getrockneter Majoran
Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Zum Braten und Servieren:
3 EL Butter
etwas Rosmarin
Kochutensilien: Grosse Schüssel, Nudelholz, Topf, Pfanne, Schneidebrett, scharfes Messer, Schaumkelle, Teigausstecher oder Glas (ca. 8 cm Durchmesser), Frischhaltefolie
Zubereitung (75 Minuten)
1. Für den Teig das Mehl mit dem Salz in einer grossen Schüssel vermischen und in der Mitte eine Mulde formen. Das Ei, das Öl und das lauwarme Wasser hineingeben und zunächst mit einer Gabel, dann mit den Händen zu einem glatten, elastischen Teig verkneten – er sollte sich weich anfühlen, aber nicht kleben. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und mindestens 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen.
2. Während der Teig ruht, die Füllung vorbereiten: Den Weisskohl in feine Streifen schneiden, in kochendem Salzwasser 5 Minuten blanchieren, abgiessen und gründlich ausdrücken. Die Pilze säubern und in kleine Stücke schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch fein hacken.
3. Die Butter mit dem Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebelwürfel darin goldgelb andünsten. Den Knoblauch hinzufügen und kurz mitbraten. Die Pilze hinzugeben und bei mittlerer Hitze so lange rösten, bis ihre Flüssigkeit vollständig verdampft ist und sie leicht gebräunt glänzen. Den Kohl untermischen, mit Majoran, Salz und Pfeffer würzen und die Füllung vollständig auskühlen lassen.
4. Den geruhten Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen – etwa 2–3 mm – und mit einem Glas oder Ausstecher Kreise von etwa 8 cm Durchmesser ausstechen. Jeweils einen gehäuften Teelöffel Füllung in die Mitte setzen, die Ränder mit etwas Wasser befeuchten und die Teigtasche halbmondförmig zusammenklappen. Die Ränder fest andrücken und mit den Fingern wellenartig zusammendrehen, damit sie beim Kochen nicht aufgehen.
5. Einen grossen Topf mit reichlich Salzwasser zum Kochen bringen. Die Piroggen portionsweise hineingeben und 4–5 Minuten köcheln lassen, bis sie an die Oberfläche steigen. Mit einer Schaumkelle herausheben und abtropfen lassen. Wer es besonders aromatisch mag, brät die gegarten Teigtaschen anschliessend in einer Pfanne mit schäumender Butter von beiden Seiten goldbraun – so entsteht eine leicht knusprige Hülle.
Anrichtetipps
Ein paar Rosmarinzweige und ein Spritzer gebräunte Butter über den Teigtaschen runden das Gericht optisch wie geschmacklich ab. Nach Belieben etwas Sauerrahm ergänzen.
Getränkeempfehlung
Ein leichter polnischer Weisswein wie ein Solaris harmoniert elegant mit dem Pilzaroma.
Ein selbstgemachter Rote–Bete–Kwas – leicht säuerlich und tiefgründig im Aroma – unterstreicht den osteuropäischen Charakter des Gerichts.
Rezeptvariationen
Mit 100 g geriebenem Hartkäse in der Füllung wird das Innere noch cremiger und runder im Geschmack.
Eine würzigere Variante entsteht durch die Zugabe von einem Teelöffel geräuchertem Paprikapulver und einer Prise Chiliflocken in die Kohl–Pilz–Masse.