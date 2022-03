«Pitch Perfect»-Star Skylar Astin ergattert Rolle bei «Grey's Anatomy»

18. Staffel startet Ende März auch in Deutschland

Die erste Folge mit Astin wird in den USA am 24. März ausgestrahlt. Wann die «Grey's Anatomy»-Premiere des Schauspielers in Deutschland zu sehen ist, ist noch nicht bekannt. Allzu lange müssen sich Fans aber wohl nicht gedulden. Die 18. Staffel der Serie wird ab 21. März auf Disney+ zu streamen sein, am 28. März startet sie dann im Free TV bei ProSieben.