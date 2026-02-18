Pixel 10a: Die wichtigsten Infos zum neuen Google-Smartphone

Flaches Design und nachhaltige Materialien

Das Pixel 10a setzt wie sein Vorgänger auf ein glattes Design mit flacher Rückseite. Der stark reduzierte Kamerabalken geht nahtlos in das Gehäuse über, wodurch das Smartphone plan aufliegt und es beim Tippen auf dem Tisch kein Wackeln oder Kippen gibt. Gebaut ist das Gerät zu einem erheblichen Teil aus recycelten Materialien (laut Google 36 Prozent des gesamten Geräts), darunter erstmals auch recycelte Metalle wie Kobalt, Kupfer, Gold und Wolfram. Der Aluminiumrahmen ist vollständig recycelt und die Rückseite besteht überwiegend aus recyceltem Kunststoff. Farblich stehen Lavender, Berry, Fog und Obsidian zur Auswahl.