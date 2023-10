Pixel 8 (Pro): So schlägt sich Googles neues Smartphone im Alltag

Dabei sind die Resultate im Test bereits «out of the box» äusserst ansprechend und den Geräten ist anzumerken, dass Google an der Optimierung seiner Videoqualität gelegen ist. Diese profitiert zusätzlich von den satten Kontrasten der enorm hellen Displays, an denen es höchstens etwas in besonders grossen Blickwinkeln zu mäkeln gibt: Je weiter man sich den 180 Grad nähert, umso mehr entsteht ein leichter Grünstich, von dem bei vorherigen Pixel–Smartphones nichts zu sehen war. In der Praxis fällt das jedoch so gut wie nie auf, denn die «Actua Display» (Pixel 8) und «Super Actua Display» (Pixel 8 Pro) getauften Bildschirme sind bei frontaler Sicht ein echter Augenschmaus.