Pixel 8a: Ein Pro-Gerät in der Mittelklasse

Angetrieben wird all das von genau dem «Tensor G3»–Prozessor, der auch im Pixel 8 und 8 Pro steckt. Probleme mit der Performance gibt es dadurch in keinem Anwendungsszenario und insbesondere bei lokalen KI–Features wie den «Speech to text»– oder «Magic Eraser»–Funktionen kann das 8a so überzeugen wie der Rest der Pixel–Familie seit dem Pixel 6. Dass das so bleibt, möchte Google seinen Kunden bis ins Jahr 2031 per Updates gewährleisten, also sieben Jahre lang.