Pixel 8a: Google veröffentlicht neues Smartphone

Erstmals kann man bei einer a–Version eines Pixel–Smartphones auch zwischen zwei Speicherausstattungen wählen. Mit 128 GB Speicher kostet das Gerät 549 Euro, in der 256–GB–Version 609 Euro. Zum Vergleich: Das Pixel 8 startet regulär bei 799 Euro, das 8 Pro bei 1.099 Euro. Das Pixel 8a ist in den Farben Obsidian, Porcelain und dem Blauton Bay erhältlich. In limitierter Stückzahl ist auch der Grünton Aloe verfügbar.