1. Historischer Ursprung

Die Ursprünge der Pizza reichen weit zurück. Der typische Klassiker, wie man ihn heute kennt, wurde jedoch offenbar nicht in den Gassen Neapels erfunden, wie oft angenommen wird, sondern hat antike Wurzeln: So assen etwa schon im alten Rom und Griechenland Menschen flache Teigbrote, belegt mit verschiedensten Zutaten. Diese gelten daher auch als Vorläufer der heutigen Pizza. Die Pizza Mastunicola gilt laut Erzählungen als die wohl erste Pizza mit einem festgelegten Rezept. Ihr Belag besteht aus Schmalz, Basilikum und Käse und wurde erstmals seit 1490 gegessen und zubereitet. 1799 soll ein Brief den ersten schriftlichen Fund zur Pizza in Neapel liefern.