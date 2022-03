Placebo treten bei Rock am Ring und Rock im Park auf

Placebo feiern 2022 ihr Comeback

Sänger und Gitarrist Brian Molko (49) sowie Bassist Stefan Olsdal (47) feiern aktuell mit Placebo ihr Comeback. Die britische Alternative-Rock-Band hat erst am vergangenen Freitag ihr neues Album «Never Let Me Go» veröffentlicht. Der bis dato letzte Longplayer «Loud Like Love» erschien 2013. Im Herbst 2022 werden die Rocker auch auf grosse Europatour gehen, die sie im Oktober unter anderem nach Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hamburg und München führt.