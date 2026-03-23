Plakate in Paris: Kehrt Céline Dion auf die Bühne zurück?

Krankheitsbedingter Abschied

Céline Dion hatte ihr letztes reguläres Konzert am 8. März 2020 im Rahmen ihrer «Courage World Tour» gegeben, bevor sie die Tournee wegen der Corona–Pandemie beenden musste. Aus der Zwangspause wurde das Ende ihrer Bühnenkarriere: Dion leidet am Stiff–Person–Syndrom, einer seltenen neurologischen Autoimmunerkrankung, die schmerzhafte Muskelkrämpfe verursacht und sowohl das Gehen als auch den Stimmgebrauch erheblich beeinträchtigt. 2022 machte sie die Diagnose öffentlich, im Dezember desselben Jahres musste sie deshalb alle verschobenen Termine ihrer Tour endgültig absagen.