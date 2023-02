Planen Ex-«Bachelor» Andrej Mangold und seine Annika bald Nachwuchs?

«Wenn es passiert, dann passiert es»

Was die Familienplanung anbelangt, so hätten beide einen Kinderwunsch. «Allerdings sind wir ja wirklich noch nicht so lange zusammen und jetzt geniessen wir auf jeden Fall erstmal die Zweisamkeit», führte Mangold weiter aus, merkte aber auch an: «Der Platz in der Wohnung würde sicherlich ausreichen. Wenn es passiert, dann passiert es. Aber von dem Schritt sind wir noch ein paar Tage, ein paar Monate entfernt.» In fünf Jahren sehe sich Mangold aber «schon mit der kleinen Prinzessin oder mit dem kleinen Jungen Hand in Hand».