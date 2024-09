Planen Oasis weitere Konzerte und ein neues Album?

Oasis hatten wegen des erwarteten Ansturms auf ihre Reunion–Konzerte für 2025 bereits vor dem Vorverkauf drei weitere Termine zum Tourplan hinzugefügt. Das verkündete Frontmann Liam Gallagher auf der Social–Media–Plattform X. Zu den 14 bereits angekündigten Konzerten im Sommer kamen «aufgrund beispielloser Nachfrage» drei weitere hinzu: Im Heaton Park in Manchester am 16. Juli, im Londoner Wembley–Stadion am 30. Juli und in Edinburgh am 12. August.