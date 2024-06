«Playboy»-Umfrage: Anna Kraft ist die schönste Sportmoderatorin

In einer Deutschland–Umfrage im Auftrag des Männermagazins "Playboy" ist Anna Kraft (38) zur schönsten Sportmoderatorin gewählt worden. 28 Prozent der befragten Männer und Frauen bewerten die RTL–Moderatorin als herausragend attraktiv, teilte das Magazin am 4. Juni in einer Pressemitteilung mit. ARD–Sportmoderatorin Lea Wagner (29) und RTL–Gesicht Laura Wontorra (35) landen auf dem zweiten und dritten Platz. ZDF–Moderatorin Katrin Müller–Hohenstein (58) punktet in der Kategorie Sympathie.