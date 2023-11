Playboy und Verführer: John F. Kennedy und die Frauen

Schon während seines Politik–Studiums in Harvard hatte sich Kennedy einen Ruf als Playboy erarbeitet. Eheliche Treue zählte trotz seiner katholischen Religionszugehörigkeit nicht zu seinen Prinzipien. Seinem Bruder Ted (1932–2009) flüsterte er 1958 bei dessen Hochzeit angeblich zu: «Verheiratet zu sein, heisst nicht wirklich, dass du deiner Frau treu sein musst.» Ohnehin soll er vor allem aus Karrieregründen geheiratet haben: Sein Vater riet ihm dazu, sich eine Ehefrau zu suchen, da er sonst als homosexuell abgestempelt würde und damit weniger erfolgreich sein könnte. Die Wahl fiel auf die zwölf Jahre jüngere Jackie Bouvier, die nach der Hochzeit rasch ernüchtert wurde. Ihr Ehemann glänzte meist durch Abwesenheit – und schnell soll sie auch von seinen Affären Wind bekommen haben. Selbst als sie eine Fehlgeburt erlitt, verlustierte er sich laut Autor Christopher Anderson («These Few Precious Days: The Final Year of Jack with Jackie») lieber mit Geliebten auf einer Jacht im Mittelmeer. In Briefen an den irischen Priester Joseph Leonard, die später enthüllt wurden, klagte sie ihr Leid: «Er liebt die Jagd und ist gelangweilt von der Eroberung.»